انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس أول أيام العيد : جو رطب على كافة المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت الموافق التاسع من شهر يوليو 2022 الموافق أول أيام عيد الأضحي المبارك، علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي بها زيادة بنسبه 3%.

درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت الموافق 9 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات.

6- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.