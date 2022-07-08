انت الان تتابع خبر عاجل.. مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية لشراء لحوم العيد.. أسعارها على قد الأيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -











بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية لشراء لحوم العيد منها، وذلك لأنها من أكثر الاشياء الهامة التي يعتمد عليها الجميع في الوقت الحالي، وتعتبر اللحوم هي الراعي الرسمي لعيد الاضحى المبارك.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية لشراء لحوم العيد

وأكد معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، أن الوزارة نجحت في التأهب الجيد قبل بدء عيد الأضحى بفترة كبيرة، بغرض تلبيه جميع احتياجات المواطنين، والتأكيد على أن جميع المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال 4 أيام عيد الأضحى المبارك.

ضخ السلع في المجمعات الاستهلاكية

ويوجد احتياطي استراتيجي من السلع في المجمعات الاستهلاكية، وأنه يوجد هناك رؤية من وزير التموين بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي أمن من السلع الاساسية، ووجه الرئيس السيسي بضرورة رفع المستوى الاستراتيجي من 3 لـ 6 أشهر، وقال “أول مرة في ظل الأحداث العالمية، نجحنا في الوصول إلى احتياطي استراتيجي من القمح، يكفي 7 أشهر، أما بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي للسكر، فيصل إلى 7 أشهر ونصف”.