انت الان تتابع خبر عاجل.. تحذير من مواقع وهمية تزعم حجز تذاكر القطارات.. النقل تنبه المواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من التطبيقات الوهمية الغير رسمية التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات عن طريقها، وهي التي تقوم الهيئة القومية للسكك الحديدية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية تجاهه، وأعلنت الهيئة أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية وهو التطبيق الذي يعرف باسم ENR على آيفون.

تحذير من مواقع وهمية تزعم حجز تذاكر القطارات

واستكمل بيان وزارة النقل، قائلاً “التطبيق بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر”، وحرصت الهيئة على تقديم العديد من التحذيرات العاجلة لكل المواطنين حتى لا يقعون في الفخ الذي ينصبه لهم البعض.

مناشدة النقل لكل المواطنين حتى لا يقعوا في شباك المحتالين

وناشدت هيئة السكك الحديدية جميع المواطنين باستعمال التطبيق الوحيد الرسمي الذي تم الإعلان عنه، وأيضاً الإبلاغ عن جميع الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة أخرى.