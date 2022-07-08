انت الان تتابع خبر عاجل.. حالة طقس أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف عن الحر الشديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرجح جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد حالة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، ويكون في أيام عيد الأضحى المبارك، وسوف يستمر ارتفاع الرطوبة أثناء هذا الأسبوع بدرجات الحرارة اعلي بكثير من الأسبوع الماضي، ويكون من درجة لدرجتين تكون ما بين 35 لـ 36 درجة.

حالة طقس أيام عيد الأضحى شديدة الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن من المرجح ثبات حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى، وتظل جميع الأجواء شديدة الحرارة على كل الأنحاء في النهار معتدلة ورطبة في الليل، وتحدث زيادة في فترات سطوع الشمس، وذلك في ظل غياب الكثير من السحب المحلية، ويشعر الجميع بالحرارة الشديدة، ولابد أن لا يتعرض الجميع لأشعة الشمس المباشرة.

طقس أول يوم العيد السبت

طقس يوم السبت في القاهرة والوجه البحري العظمى 37 والصغرى 40.

طقس يوم السبت في السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 35.

طقس يوم السبت في جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 42.

طقس يوم السبت في شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 40.

طقس يوم السبت في جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 42.

طقس ثاني يوم العيد الأحد

طقس يوم الأحد في القاهرة والوجه البحري العظمى 36 والصغرى 39.

طقس يوم الأحد في السواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 23.

طقس يوم الأحد في جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 34.

طقس يوم الأحد في شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 42.

طقس يوم الأحد في جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 42.

طقس ثالث يوم العيد الاثنين

طقس يوم الاثنين في القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 38.

طقس يوم الاثنين في السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 33.

طقس يوم الاثنين في جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 40.

طقس يوم الاثنين في شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 38.

طقس يوم الاثنين في جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 42.

طقس رابع يوم العيد الثلاثاء

طقس يوم الثلاثاء في القاهرة والوجه البحري العظمى 37 والصغرى 40.

طقس يوم الثلاثاء في السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 35.

طقس يوم الثلاثاء في جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 42.

طقس يوم الثلاثاء في شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 40.

طقس يوم الثلاتاء في جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 42.