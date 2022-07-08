انت الان تتابع خبر قانون حماية المستهلك الجديد.. اعرفوا ضوابط استبدال وإعادة السلع فيه عشان حقكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام قانون حماية المستهلك الجديد الذي تم اقراره من خلال مجلس النواب، بتحديد العديد من الضوابط باستبدال وإعادة جميع السلع واسترداد قيمتها، وتعتبر من أكثر الأشياء التي تحافظ على حقوق الجميع.

قانون حماية المستهلك الجديد للحفاظ على حق المواطنين

وجاء في المادة 17 أن المستهلك أثناء الـ 15 يوماً من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها او استرداد قيمتها، وهذا بدون إبداء أي أسباب وبدون تحمل أي نفقات.

وأما عن المادة 18 جاء بضرورة إلزام المورد وضع بيان يشمل على حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والتي نصت على هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر في أماكن بيع أو عرض المنتجات.

وتلزم المادة 19 المورد أثناء مدة أقصاها 6 أيام عمل منذ اكتشافه أو عمله بحدوث عيب في منتج، وأن يقوم بتبليغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان يترتب على هذا العيب الكثير من الاضرار بصحة أو سلامة المستهلك، وأن يلتزم المورد بأن يصل الجهاز بهذا العيب فور أن يتم اكتشافه أو معرفته به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بشكل فوري.

وجاء في المادة 20 أن يضمن المورد طوال الفترة بضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر الكثير من المواصفات التي تم التعاقد بناءاً عليها.