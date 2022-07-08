«حياة كريمة» تطلق «يدوم الفرح» لتجهيز الفتيات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء بذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والنائب أحد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ومؤسس "أبو هشيمة الخير" وآية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة يدوم الفرح تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية (غسالة – بوتاجاز – ثلاجة – تليفزيون 50 بوصة)، على أن يتم استكمال باقى مراحل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلق مبادرة حياة كريمة، والتى من ثمارها مبادرة "يدوم الفرح "التى تفتح أبواب الخير والسعادة على بناتنا وأبنائنا شباب وفتيات مصر، ناقلا لهن، تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهن، ومتمنيا السعادة والبركة، وأن يكن سندا لأزواجهن وللوطن نحو التقدم والازدهار ومواجهة التحديات.

كما توجه المحافظ بالشكر لفريق عمل مؤسسة حياة كريمة، وتعاونها المثمر مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ مبادرات رائدة فى مختلف المجالات، تساهم فى دعم رؤية وجهود الدولة التنموية، ومن أفضل الأمثلة لذلك: مبادرة "يدوم الفرح" التى ساهمت فى تنفيذها مؤسسة أبو هشيمة الخير، وتستهدف دعم وبناء الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن مثل تلك المبادرات، تتكامل أهدافها مع أهداف ومشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وأشارت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها بالتنسيق بين المحافظة وبالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتوفير مستلزمات بيت الزوجية من أجهزة كهربائية ومنزلية،موضحا أن دور المؤسسة لا يقتصر على الدعم المادى فقط بل امتد ليشمل الجانب التوعوى،حيث تم عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدار 3 أيام فى إطار برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، الذى تم تنفيذه من خلال المؤسسة وبالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة، وشملت عددا من الموضوعات والمحاور: "أحكام الزواج، تنمية وتنشئة الأسرة، وفن التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلاف".

كما وجهت الشكر والتقدير ‏ للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أتاح الفرصة للشباب ومكنهم حتى استطاعوا قيادة مؤسسة شابة كمؤسسة حياة كريمة، مؤكدة أن مبادرة يدوم الفرح جاءت تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجهيز 100 عروسة فى كل محافظات الجمهورية، وتوجهت بالشكر أيضا لكل الجهات المشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة وكذلك مؤسسة أبو هشيمة الخير ومحافظة بنى سويف لتعاونهم فى تنفيذ هذه المبادرة، وكذلك المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف لتعاونهم بشأن تدريب المقبلين على الزواج فى إطار المبادرة.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة حرص المؤسسة على استكمال تنفيذ مبادرة (يدوم الفرح) فى كافة محافظات، والتى انطلقت من محافظة أسوان فى شهر مارس الماضى ثم محافظة الغربية فى شهر يوليو وتستكمل جهودها اليوم من محافظة بنى سويف.

وأبدى النائب أحمد أبو هشيمة سعادته عن التعاون المثمر بين مؤسسة أبو هشيمة الخير ومؤسسة حياة كريمة، مؤكدا أن مبادرة يدوم الفرح ليست الأولى بين المؤسستين ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة واجب عليه تجاه أهله فى محافظة بنى سويف، التى يمثلها تحت قبة مجلس الشيوخ.

وعبر أبو هشيمة عن خالص أمنياته للفتيات المقبلات على الزواج بالسعادة فى حياتهن الجديدة، متمنيا أن يكن نواة لأسر تدر أطفالا صالحين للمجتمعين مؤمنين بوطنهم مخلصين له، وقادرين على حمل لواء الدفاع عنه وعن مصالحه.

وأكد أبو هشيمة أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك مبادرات ومشروعات خاصة بمحافظة بنى سويف، والتى تستهدف تنمية قدراتها، وتخفيف العبء عن كاهل مواطنيها بالقرى الأكثر احتياجا.حياة كريمة اليوم الخميس بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، مبادرة "يدوم الفرح" لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة بنى سويف.