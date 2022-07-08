وزير الإنتاج الحربى يهنئ طلبة مدرستى التكنولوجيا التطبيقية بتفوقهم

جدة - نرمين السيد - وذلك لحلولهم بالمراتب الأولى ضمن العشرة الأوائل الناجحين فى امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (التكنولوجيا التطبيقية) بالدور الأول لعام 2022، حيث حل طلبة المدرستين فى المرتبة الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة من بين العشرة الأوائل.

وأعرب الوزير "مرسى" عن فخره بالطلاب الخمسة وجهودهم التى جعلت منهم نموذجاً مشرفاً لأنفسهم وأهاليهم وللإنتاج الحربى، مؤكداً على تقديره لمثل هذه الطاقات الشابة التى تعد مثالاً يحتذى به لأبناء جيلهم، كما توجه بالشكر والتقدير لكوادر التعليم الفنى وأولياء أمور الطلبة على ما بذلوه من جهد صادق لدعمهم خلال فترة الدراسة ومساعدتهم على النجاح بتفوق.

وأشاد بالجهود التى بُذلت لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مدرستيّ الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية ترحبان بالتحاق الطلبة الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة ممن تنطبق عليهم شروط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك لتأهيلهم للعمل الفنى فى المجالات الصناعية المختلفة، مضيفاً أنه لضمان أعلى كفاءة للعملية التعليمية بالمدرستين يتم قبول (من 50 إلى 60 طالبا) فقط فى مدرسة السلام سنوياً وحوالى (250) طالب فى مدرسة حلوان، مؤكداً على أن التعليم الفنى قاطرة التنمية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن مدرستيّ الإنتاج الحربى تتميزان بوجود العديد من التخصصات المختلفة التى تناسب الطلاب وفق احتياجات سوق العمل، وتتميزان بوجود بيئة تدريب عملية نظراً لما يملكه قطاع التدريب التابع للوزارة من قاعات ومعامل وورش وفصول دراسية مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا ويتم تحدثيها وتطويرها باستمرار، وإتاحة فرص التدريب الصيفى بمصانع وشركات الإنتاج الحربى، إلى جانب متابعة الطلاب بعد التخرج ومساعدتهم للحصول على فرص عمل بمصانع الإنتاج الحربى ومختلف الجهات بالدولة.

وأضاف أن الدراسة فى مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام باللغة الانجليزية ويحصل خريجوها على شهادتين عند إتمام الدراسة (شهادة دبلوم تكنولوجيا تطبيقية معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشهادة دبلوم معتمدة من مؤسسة بيرسون البريطانية) فى تخصصات (ميكانيكا / كهرباء/ الكترونيات)، أما خريج مدرسة حلوان فيحصل على شهادة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات (تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، تركيبات كهربائية، صيانة ميكانيكية، هيدروليكية، كهرباء ومعدات، السباكة والمعالجات الحرارية، إلكترونيات، اللحام وتشكيل المعادن، حاسبات، التبريد والتكييف، نجارة الأثاث، إصلاح وصيانة السيارات، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية).

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر/ على اعتزاز الوزارة بكافة أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات.

وأشار إلى أن الطلبة الأوائل من مدرستيّ الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان لهذا العام هم: عبد الرحمن إيهاب أحمد حسين (الأول بمجموع 99.21%) بتخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، روان عمرو شحاته السيد (الثانية بمجموع 98.64%) بتخصص تكنولوجيا الميكانيكا.

أحمد ياسر محمد على سيد أحمد (الرابع بمجموع 97.79%) فى تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، رضا محمد محمود محمد أبو طالب (السادس بمجموع 97.64%) بتخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، عبد الرحمن عاطف عباس عبد الرحمن (التاسع بمجموع 97.43%) بتخصص البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربى تؤمن بأهمية ربط التعليم بالصناعة وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.