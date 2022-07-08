وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول لقاء وفد جامعة نبراسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول لقاء وفد جامعة نبراسكا الأمريكية، فى إطار دعم التعاون والشراكة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأمريكية.





وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصرى نُبذة عن نظام التعليم العالى فى مصر، وتنوع نُظم الجامعات فى مصر (الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة).

كما تم عرض نبذة مُستفيضة عن كل من الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية الدولية، فضلاً عن إلقاء الضوء على نظام الابتعاث فى نظام التعليم العالى المصرى، وأهم برامج التعاون فى هذا الصدد مع الجانب الأمريكى، وعلى رأسها برنامج المعونة الأمريكية.

وتناول الجانب المصرى سُبل الشراكة والتعاون مع الجامعات الدولية، ومنها البرامج الأكاديمية التى تمنح درجات مُزدوجة، حيث يتم منح هذه الدرجات المُزدوجة إما من خلال الجامعة (تعاون بين جامعتين محددتين) أو من خلال برنامج يتم فى إطار التعاون بين أكثر من جامعة، كما أنه من بين التخصصات ذات الأولوية لنظام التعليم المصرى (هندسة المياه) والتخصصات ذات الصلة بزراعة الصحراء.

وخلال الاجتماع، أكد الجانب المصرى أنه يمكن تحقيق التعاون مع الجانب الأمريكى، من خلال عقد الشراكة فى مراكز التميز المُتخصصة، حيث يوجد عدد من نماذج الشراكات الناجحة فى هذا الشأن.

وعلى الجانب الآخر، عرض الجانب الأمريكى نبذة عن جامعة نبراسكا وسُبل التعاون المُمكنة مع الجانب المصرى فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن جامعة نبراسكا الأمريكية، تأسست عام 1869، وتقع فى لينكولن بولاية نبراسكا، والجامعة معروفة بكونها منبرًا علميًا وبحثيًا لدرجات الدكتوراه والأبحاث العلمية، كما تمنح الجامعة برامج الدرجات الجامعية، وبرامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى الكثير من شهادات الإعتماد، والبرامج الأكاديمية التى تُقدمها الجامعة تشمل كليات: (العلوم الزراعية والموارد الطبيعية، الهندسة المعمارية، الآداب والعلوم، إدارة الاعمال، التربية والعلوم الإنسانية، الهندسة، الفنون الجميلة والمسرحية، الصحافة والإعلام الجماهيرى، والحقوق).