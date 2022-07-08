الداخلية تنظم الاحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" بوزارة الداخلية، فعاليات ومراسم الاحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبى 2021/2022م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة المتميزة تدريبياً لتكريمهم.





وتم استعراض الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمنى.

كما تم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية للعام التدريبى 2021/2022م من كافة جوانبها وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات المتنوعة لاختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية التى بها مراكز تدريب – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية – مسابقات "تقييم الجودة التدريبية لمعاهد ومراكز التدريب، الإبتكارات، الرماية السنوية للأفراد والخفراء النظاميين، الرماية القتالية").

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية خلال العام التدريبى 2021/2022م.