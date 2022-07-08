رئيس الرعاية الصحية يبحث مع شركة مارسيس إدخال الروبوتات الذكية للمستشفيات

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور محمد عبدالرحمن، المدير الإقليمى لشركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وتناول اللقاء، المشاهدة والإطلاع على العديد من الروبوتات المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والمستخدمة فى مجالات الرعاية الصحية، ومنها المتخصصة فى استقبال وتوجيه المرضى للمسارات الصحيحة داخل المنشآت الطبية، أو تقديم التوعية للمترددين على المنشآت وجمع آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة، إضافة إلى أنواع من أجهزة الروبوتات المتخصصة فى التعقيم والتطهير ومكافحة العدوى بالمستشفيات، وغيرها تقوم بتقديم بعض الخدمات التمريضية.

وتطرق اللقاء، إلى استعراض سابقة أعمال شركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، وأهمها المشاركة فى تأمين فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات التأمين والتعقيم الطبى بواسطة أجهزة الروبوتات، والتى كانت تقوم بقياس درجة حرارة الزوار، وتعقيم قاعات المؤتمر، وتوجيه الضيوف للمسارات الصحيحة، الأمر الذى لاقى ترحيبًا كبيرًا من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم المؤتمر والحاضرين، إلى جانب تقديم خدمات شركة مارسيس فى عدة مستشفيات بأبو ظبى ودبى والمملكة العربية السعودية.

وبحث اللقاء، كيفية الاستفادة من المنتجات الخاصة بشركة مارسيس لتدعيم القدرات العلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وبحث التعاون لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا بتسهيل دورة علاج المريض داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمستوياتها الثلاثة، الرعاية "الأولية، الثانوية، الثالثية" باستخدام الروبوتات الذكية، وفى ذات الوقت التخفيف من العبء التشغيلى للقوى البشرية، وتعظيم الاستفادة من دورها بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته لبحث التعاون مع شركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، كإحدى الشركات المصرية الرائدة فى مجال تصنيع التكنولوجيا والروبوتات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أنها تعمل أيضًا بخبرات مصرية، وتنتهج أكثر من مسار للعمل على اكتساب مهارات وخبرات جديدة فى تطوير الصناعة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية دراسة إدخال الروبوتات الذكية فى تقديم الرعاية الصحية للمرضى بمستشفيات الهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، والاعتماد على أحدث تقنيات التحول الرقمى والتكنولوجيا الجديدة، مما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة وسلامة وأمان المرضى ومقدمى الخدمة الصحية.

وتابع: أن اللقاء بحث التعاون مع شركة مارسيس جاء فى إطار الاهتمام بدعم الفكر المصرى والصناعة المصرية، خاصة عندما تكون بمواصفات عالمية، وهو الأمر الذى يسهم فى توطين الصناعة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد السبكى، نسعى جاهدين لإطلاق حزم خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة، ترتكز على استخدام التكنولوجيا واستكمال رقمنة الخدمات وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعى، والذى يُمكِّن الخدمات الصحية المستقبلية بالهيئة من إدخال الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد، واستمرارية تعزيز مكانة الهيئة وجعلها فى مركز مرموق وموثوق عالميًا بالمجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الرحمن، عن سعادته ببحث التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمصر وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، فى ضوء تنفيذ أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.