الأعلى للجامعات يوافق على مقترح لائحة أخلاقيات البحث العلمى فى «النبات»

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث بمقر جامعة الإسكندرية.





وخلال الاجتماع، وجه د. محمد لطيف الشكر لأسرة جامعة الإسكندرية على استضافتها فعاليات الاجتماع، مشيدًا بالمستوى التعليمى والبحثى المتميز للجامعة، وأنها واحدة من الجامعات العريقة التى تعاقب على رئاستها قامات علمية كبيرة، وتخرج فيها الكثير من رواد العلم والثقافة فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، رحب عبدالعزيز قنصوة بأعضاء المجلس، واستعرض خلال الاجتماع إستراتيجية جامعة الإسكندرية، ورؤيتها المستقبلية التى تتوافق مع رؤية مصر (2030)، إضافة إلى إمكانات الجامعة العلمية والبحثية، وما تبذله من جهود لتمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق؛ بهدف إنتاج مخرجات بحثية تدعم الصناعة الوطنية، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية، وتزامنًا مع تدشين الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أوضح أشرف الغندور، أن جامعة الإسكندرية تتبنى إستراتيجية طموحة وملهمة لدعم الباحثين، من خلال تقديمها لعدد من المنح الممولة بالكامل، بهدف تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية القابلة للتطبيق، مشيرًا إلى سعى الجامعة للارتقاء بمكانتها فى النشر العلمى الدولى، من خلال تحفيز باحثيها على النشر فى الدوريات العالمية المصنفة دوليًّا.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن التقرير المقدم لوزير التعليم العالى، أشار إلى أن المجلس ناقش فى اجتماعه عددًا من الموضوعات المهمة على مستوى الجامعات المصرية، من أبرزها متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات البحثية المقدمة لمعالجة القضايا التنموية فى الأقليم الجغرافى الذى تنتمى إليه كل جامعة، وذلك فى ضوء الخطط الزمنية المحددة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا، للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى.

وفى ضوء ذلك استمع المجلس إلى عرض تفصيلى من جامعة الإسكندرية حول المشروعات البحثية التى تستهدف خدمة المجتمع، ومنها: (مشروع تحلية مياه البحر بالغشاء التقطيرى والتناضح الأمامى من أجل استدامة مياه الشرب والرى، والإدارة المتكاملة للموارد باستخدام العلاقة بين المياه والغذاء، والمخطط العام لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، ومشروع نظام الإنذار المبكر والتعامل مع التغيرات المناخية).

كما استمع المجلس إلى ما عرضته جامعة مطروح من مشروعات بحثية، ومنها: "الأمراض الفطرية والحشرية المتوطنة فى مطروح لقرى زاوية العوامة، فوكة، رأس الحكمة، وتقييم التمكين الأسرى فى رعاية المرضى المصابين بفقر الدم المنجلى بواحة سيوة".

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على مقترح لائحة أخلاقيات البحث العلمى فى مجال الزراعة (النبات) فى صيغتها النهائية، بعد مراجعتها من قبل السادة أعضاء المجلس، ولجنة قطاع الدراسات الزراعية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المدير التنفيذى لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF قدم عرضًا تفصيليًّا عن أنشطة الهيئة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، والتعريف بكافة الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة فى مجال النشر العلمى، والندوات وورش العمل التى نظمتها فى مختلف الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هناك تزايدًا فى عدد المُستفيدين من المنح البحثية، ومراكز التميز فى شتى المجالات التى تخدم أهداف ومحاور رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، مشيرًا إلى أنه تم استحداث إدارة متخصصة فى التسويق الإلكترونى لزيادة قنوات التواصل مع الباحثين.