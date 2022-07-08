تنفيذ 8 محطات معالجة صرف بتكلفة 12.3 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن هناك خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ 134 مشروعا للصرف الصحى منها 8 محطات معالجة بتكلفة 12.3 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد سعد خلال تفقدة محطة رفع صرف صحى جزيرة قاو ومحطة رفع صرف صحى غرب البدارى، اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف إحداث تطوير شامل لكل القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خصوصا بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

واستهل المحافظ جولته، بتفقد محطة رفع صرف صحى جزيرة قاو والتى تم انشائها ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمع إلى شرح من المهندس مكى عبدالعليم لمكونات المحطة والجهود المبذولة لتشغيلها ضمن مشروعات صرف صحى قرى مركز البدارى.

وتفقد سعد ومرافقوه، محطة رفع صرف صحى غرب البدارى الفرعية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لأهمية المحطة والجهود المبذولة لتذليل العقبات وسرعة تلافى الملاحظات لنهو الأعمال وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمد خدمة الصرف الصحى بقرى غرب البدارى من خلال محطة الرفع وبعض الخطوط والشبكات بأطول 12كيلو خلال الأسابيع القادمة.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية مشروعات الصرف الصحى والجهود التى بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات جزئيا تمهيدا لنهو كل الملاحظات وتسليم باقى الشبكات وبدء التشغيل الكلى لها.