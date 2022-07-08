السيسى: مؤتمر المناخ فرصة قوية لحشد دولى فى مواجهة تحديات التنمية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، يمثل فرصة قوية للبلدان الإفريقية لتوحيد رسالتها وحشد اهتمام وجهد المجتمع الدولى، للتأكيد على التداعيات السلبية التى تنتظرها القارة جراء التغيرات المناخية، رغم محدودية مساهمتها فى الانبعاثات الضارة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى - بقمة الوكالة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولى، التى عقدت بدولة السنغال، برئاسة ماكى سال، رئيس السنغال والذى يرأس الاتحاد الأفريقى لعام 2022.

ونقلت الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركين ومسئولى الوكالة الدولية للتنمية، وتطلعه أن تثمر المناقشات عن تمهيد الطريق لتحقيق التنمية فى قارة أفريقيا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، كما نقلت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيد الرئيس ماكى سال، رئيس دولة السنغال، وتوجيهه الشكر على دعوته لجمهورية مصر العربية للمشاركة فى فعاليات قمة المؤسسة الدولية للتنمية.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قارة أفريقيا تعد من أكثر القارات معاناة من التحديات التنموية على مستوى ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض تكافؤ الفرص بين الجنسين، وسوء التغذية والمشكلات الأخرى على مستوى ضعف الفرص التعليمية وانعدام الأمن الغذائى فى العديد من المناطق، مضيفا أنه فى ضوء التحديات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية فإنه من الأهمية بمكان توجيه الجهود الدولية لدعم التنمية فى قارة أفريقيا.

وأكد أن مصر ستعمل على توصيل رسالتها للعالم أجمع من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والتأكيد على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير الموارد للتحول الأخضر من خلال الشراكات الدولية وأدوات التمويل المبتكر، والبناء على ما تحقق فى مؤتمر المناخ COP26، من أجل تنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، من خلال التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدا أن توافر التمويل الكافى للعمل المناخى وإتاحة الـ 100 مليار دولار سنويا التى تعهدت بها الدول المتقدمة، من الأهمية بمكان لتنفيذ التعهدات المناخية وبناء المزيد من الثقة للبلدان النامية والاقتصاديات الناشئة وتعزيز قدرتها على المرونة.

ووجه الرئيس الدعوة للمجتمع الدولى بضرورة تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويلات، وتيسير حصول الدول الأفريقية والبلدان النامية والناشئة على التمويل.

كما أشار إلى الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحفيز أدوات التمويل المبتكر من أجل عدالة التمويل المناخى والتوصل إلى الآليات المطلوبة لصياغة مشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتسليط الضوء على الادوار المطلوبة من الأطراف ذات لصلة لترجمة الالتزامات المالية والتعهدات إلى آليات تنفيذية.

وأكد الرئيس ضرورة توحيد جهود القارة الأفريقية من أجل التأكيد على أهمية تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى قارة أفريقيا، ومنح الأولوية للعمل المناخى فى القارة من أجل تحقيق الأمن الغذائى والنمو الشامل والمستدام، مشيرا إلى أن مصر تتخذ نهجا تشاركيا من أجل تحقيق التكامل ومشاركة التجارب التنموية لمصر مع دول قارة أفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثى والتعاون بين بلدان الجنوب لاسيما على مستوى الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول الرقمى والمساواة بين الجنسين، وتحول الطاقة، والعمل المناخى، والزراعة والأمن الغذائى.

وفى ختام الكلمة، تم التأكيد على أهمية دور الوكالة الدولية للتنمية فى مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين الأقل دخلا فى جميع أنحاء العالم، من خلال توفير التمويلات وسياسات الدعم الفنى، وضرورة التوسع فى هذه السياسات لمواجهة الحديات الحالية، والبناء على ما تحقق على مدار العقد الأخير، حيث ساهمت الوكالة فى تحسين 395 مليون طفل، وتلقى 974 مليون شخص الخدمات الصحية الأساسية، وحصول 113 مليون طفل على خدمات المياه.

وشارك فى القمة رؤساء دول تنزانيا والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، ونيجيريا، والنيجر، وليبيريا، ووفود دول رواندا وجامبيا وموريتانيا وزيمبابوى ومدغشقر وغيرهم من ممثلى دول القارة، كما شارك السيد أكسيل فان تروتسينبرج، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولى.

وعقدت القمة لمناقشة تحقيق التعافى المرن فى دول قارة أفريقيا عقب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ودور الوكالة الدولية للتنمية فى مكافحة الفقر فى دول القارة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، حيث تركز القمة على خمس محاور رئيسية هى التحول الاقتصادى، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائى، ورأس المال البشرى، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا، وانتقال الطاقة.