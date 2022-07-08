القوات المسلحة تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية تهنئة القوات المسلحة للمصريين.

يذكر أن القوات المسلحة هنأت الرئيس عبد الفتاح السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك، إذ بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443هــ.

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