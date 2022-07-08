“العيدية السنادي بلاستيك!!”.. 3 طرق جهنمية للحصول على الـ10 جنيه الجديدة في عيد الأضحى 2022“العيدية السنادي بلاستيك!!”.. 3 طرق جهنمية للحصول على الـ10 جنيه الجديدة في عيد الأضحى 2022

انت الان تتابع خبر “العيدية السنادي بلاستيك!!”.. 3 طرق جهنمية للحصول على الـ10 جنيه الجديدة في عيد الأضحى 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي عن طرح فئة ال 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة رسمياً، والتي اُنتجت بإستخدام احدث خطوط الإنتاج لورق “البنكنوت” والمطبقة فى العالم والمصنوعة من مادة “بوليمر” فى دار الطباعة الجديدة “بالعاصمة الإدارية الجديدة”، هذا وقد بدأت البنوك يوم الأربعاء بتوفير العملة الجديدة فئة ال 10 جنيهات فى فروعها لأول مرة أمام الجمهور بعد تأكيد البنك المركزي لها رسمياً وتزامنا مع بدأ أحد العادات المعروفة والمحببه لدى المصريين وهى العيدية .

الطريقة الأولي من خلال عملاء البنوك

يمكن لأى عميل الذهاب لأقرب فرع بحيث يكون تابع للبنك الذى يتعامل معه بصورة البطاقة، ومن ثم يطلب من موظف الشباك أنه يريد أن يستبدل كمية معينة من النقود إلي عملة ال 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة ويتم هذا من خلال التغيير المباشر أو الخصم من حسابه البنكي، ويجب علي الموظف تلبية طلبة حسب الحصة المسموح بها لكل عميل وحجم الكمية المتاحة داخل كل فرع، وذلك لكي يتمتع جميع العملاء بالعملة البلاستيكية الجديدة خاصة مع دخول أجازة عيد الأضحى المبارك والعيدية .

الطريقة الثانية غير عملاء البنوك

هناك بعض من الفروع البنكية التي توفر لغير عملائها إمكانية إستبدال بعض النقود بالعملة البلاستيكية الجديدة، وهذه الحالة يقرر في أمرها مدير الفرع طبقاً للمتاح والفائض بعد تلبية طلبات عملائة الذين أولاً،بحيث لهم إتاحة العملة الجديدة فئة ال 10 جنيهات البلاستيكية وغير العملاء يسمح لهم بحدود ضيقة .

الطريقة الثالثة ماكينات الصراف الآلي

بالإضافة إلى أن هناك ماكينات ATM مؤهلة لصرف فئة ال 10 جنيهات البلاستيكية، بسبب التطور التكنولوجي في تلك الماكينات وسيتم تأهيل كافة الماكينات وبرمجتها علي شكل العملة البلاستيكية الجديدة، ولكن يجب أن نعرف أن هذة العملة تعد من فئة الفكة حيث لا تكثر البنوك فى إيداعها فى ماكينات الصراف الآلي، وذلك لتغذيتها بالفئات النقدية الأكبر ، ويعد البنك الأهلي هو الذى يخصص بعض الماكينات للتعامل مع صرف الفكة من الفئة القليلة .