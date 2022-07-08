مدريد تسمح للمسلمين بإقامة صلاة عيد الأضحى فى حديقة لأول مرة منذ 18 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 01:26 مساءً - سمح عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتنيز ألميدا، للمسلمين بإقامة صلاة عيد الأضحى فى حديقة بلدية كازينو دى لا رينا، فى حى لافابييس، كما كانوا يفعلون منذ 18 عاما، وأكد أن الجالية المسلمة يمكنها تأدية صلاة العيد فى الحديقة.

وأكدت مصادر من مجلس المدينة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات التى ستقوم بتنظيم صلاة عيد الأضحى فى الحديقة، والتى منها جمعية فالينتى بانجلا والتى كانت تقام قبل إغلاق كورونا فى الملاعب الرياضية، وفقا لصحيفة الدياريو الإسبانية .

وتعرض هذا القرار لانتقادات من قبل حزب الاشتراكى العمالى الحكومى خوفا من انتشار فيروس كورونا مرة آخرى .

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاة أعياد المسلمين كانت تقام فى الملاعب الرياضية لمدة 18 عاما ، حتى تم تعليقها فى عامى 2020 و2021 ، بسبب كورونا .

ويجتمع فى صلاة العيد فى حى لافانتيس أكثر من 6 آلاف مسلم ، ولذلك فإنهم بحاجة إلى مساحة واسعة ليضم هذا العدد من المسلمين .

ويتجاوز عدد المسلمين فى إسبانيا المليونى مسلم ، كما تشهد البلاد تزايد فى عدد من يعتنق الإسلام يوما بعد يوم حيث يفضل العديد من الإسبان اعتناق الدين الإسلامى فى السنوات الأخيرة، وتجاوز عدد من أعلن إسلامه من الإسبان 200 الف شخص.

ويحتفل المسلمون فى إسبانيا بأول أيام عيد الأضحى لهذا العام غدا السبت 9 يوليو 2022 الموافق العاشر من ذي الحجة 1443، وستبدأ صلاة عيد الأضحى بعد ربع ساعة من شروق الشمس في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو الوقت القانوني لأداء صلاة العيد.