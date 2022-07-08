عاجل- السيسى ناعيا شينزو آبى: كان صديقا مخلصا لمصر داعما لها فى كل الأوقات

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جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق، شينزو آبى، إثر عملية اغتيال غادرة".
وأضاف الرئيس السيسى أن شينزو آبى كان صديقا مخلصا لمصر، محبا لها، داعما لها فى كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، فى عهده، تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة.
وتابع الرئيس "إننى أعزى الشعب اليابانى الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبى من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى".
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه" أعلنت وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، متأثرا بإطلاق نيران، وتعرض آبى لهجوم بالرصاص أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد.
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