السكة الحديد تحذر من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة أيفون، و باسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android .





وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه لا يمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر، مناشدة هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمى الوحيد المعلن والابلاغ الفورى لكافة الجهات المختصة عن أى تطبيقات مزيفة. جاء ذلك نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التى تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتى تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

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