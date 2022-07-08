شعائر خطبة عرفات من مسجد نمرة «بث مباشر»

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إكستر نيوز" خطبة عرفات على الهواء مباشرة. وكان قد توافد حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الجمعة، إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، داعين الله عز وجل أن يعفو عنهم، طالبين منه عز وجل الرحمة والمغفرة.

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