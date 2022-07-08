تكريم الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - أقامت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة احتفالها الدورى بتخريج عدد (551) ضابطاً أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة للعام التدريبى (2021-2022) والذين تم تدريبهم بمعهدى (القادة لضباط الشرطة – تدريب ضباط الشرطة) خلال الفترة من 18/6/2022 حتى 7/7/2022.





وقد قامت الكلية خلال هذا العام التدريبى (2021-2022) بالإشراف على تدريب عدد (14831) ضابطاً بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة وعددهم (26) معهداً - منهم عدد (5970) ضابطاً تم تدريبهم بمعهدى (القادة – التدريب) والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام.

كما قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبى الحالى بتجهيز عدد (445) ضابطاً من مختلف جهات الوزارة لخوض اختبارات فريق الـ (S.A.A.T) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن عقد اختبارات تأهيلية فى اللغتين ("الإنجليزية – الفرنسية" – الرماية – السمات الشخصية) لعدد (297) ضابطاً من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام.

وفى إطار التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة) ووزارة الخارجية ممثلة فى (مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام – والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) فقد قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل عدد (249) من الكوادر الأمنية الأفريقية والآسيوية المشاركة فى البعثات الأُممية.

وعلى الصعيد الدولى، فقد تم خلال العام التدريبى الحالى اعتماد المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لدى الاتحاد الإفريقى لتدريب كوادر المكون الشرطى المشارك بعمليات دعم السلام الإفريقى.

كما تم عقد مسابقات الرماية السنوية للسادة الضباط خلال شهر مارس الجارى حيث شارك فيها عدد (27) مديرية أمن وعدد (17) قطاعاً وإدارة عامة.

حضر مراسم الاحتفال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية.

وألقى رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات محمود توفيق وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة للإرتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة ، مؤكداً على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات فى بؤرة إهتمامها من خلال تنوع وملاءمة المناهج التدريبية بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة.

وفى ختام الفعاليات كرم رئيس أكاديمية الشرطة أوائل الفرق والحاصلين على المراكز الأولى فى الرماية واللياقة البدنية وذلك بمنحهم شهادات التميز والمكافآت المالية المقررة.