السيسي ينعى رئيس وزراء اليابان السابق: كان صديقًا مخلصًا لمصر وداعماً بكل الأوقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 12:29 مساءً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة».

وأضاف: «لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة».

وتابع: «إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي»