الرئيس السيسي يعزي اليابان في وفاة «شينزو آبي».: كان زعيما استثنائيا وصديقا لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 12:29 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب اليابانى الشقيق في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً لمصر، وداعماً قوياً لمسيرة التنمية في مصر فى إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار.

وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية.