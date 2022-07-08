السفير المصرى ببروكسل يلتقى مع رئيسة البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ومؤسسات الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى والسفير غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى، رئيسة البرلمان الأوروبى "روبرتا متسولا".





وذلك خلال مشاركته فى أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى فى مدينة "ستراسبورج". تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تشهد تطوراً منذ زيارة رئيس الجمهورية إلى بروكسل فى فبراير الماضى. كما تناول الحديث التحضيرات الموضوعية واللوجستية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم، وأهمية خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة، حيث أكد السفير عبد العاطى حرص مصر على أن يُسهم المؤتمر فى تنفيذ التعهدات التى سبق التوصل إليها فى جلاسجو.

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