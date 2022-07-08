عاجل- القاهرة تعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - اعتمد خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2022 / 2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة.





وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى. ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة. أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقديم بالمدارس التى يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أى طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

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