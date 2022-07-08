القوى العاملة: تعيين 2039 منهم 33 «قادرون باختلاف» بالبحر الأحمر

وقال سعفان إن المديرية قاست مستوى المهارة 871 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 11 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد 11 تراخيص عمل لـ 11 أجنبيا وتسجيل وبحث 11 ملف الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضى قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 512 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، فضلا عن عقد 12 ندوة توعية بالقانون حضرها 216 عامل.
وفى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 180 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضرا سلامة وصحة مهنية، وعمل 15 ندوة توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 85 منشأة يعمل بها 70702 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف عبد الراضى أن المديرية تلقت 106 شكاوى علاقات عمل، تم تسوية 17 منها وديا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 51 شكوى، وتبقى 34 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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