عاجل.. مصر تعزى فى شينزو آبى: كان صديقا وشريكا داعما

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى لحكومة وشعب دولة اليابان الصديقة فى وفاة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق "شينزو آبى" إثر الحادث المُفجع الذى أودى بحياته اليوم، وذلك بعد مسيرة مُضيئة من العمل السياسى المُخلص قدّم خلالها الكثير لخدمة بلاده والشعب اليابانى الصديق.





وإذ تتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بصادق التعازى والمواساة للشعب اليابانى ولأسرة رئيس الوزراء الأسبق ومُحبيه فى هذا المُصاب الأليم، تُعرب عن تقديرها الكبير للدور الهام الذى قام به خلال مسيرة عمله السياسى فى تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، والتى كان خلالها صديقًا وشريكًا داعمًا لمصر، وأسهم بحق فى توطيد أوجه التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين البلديّن والشعبيّن الصديقيّن.

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