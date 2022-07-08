وزير التنمية: تعليمات مشددة بالتعامل الآمن مع لحوم الأضاحى ومخلفاتها

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تطبيق الأجهزة التنفيذية لتعليمات التعامل الآمن مع لحوم الأضاحى ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى وتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر لسكرتيرى عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحى للحوم الأضاحى ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح.





فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة تداول الأضاحى والتخلص الآمن من مخلفاتها.

وشدد محمود شعراوى على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الاشتراطات الصحية، وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام العاملين بمحال الجزارة و المواطنين فى الأماكن المصرح بها الذبح بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الامنة بيئيا.

كما وجه شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من كافة المخلفات فى الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها وذلك من خلال قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات.

وأكد محمود شعراوى على ضرورة التنسيق للتداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام الناتجة من الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى من خلال الشركات المتخصصة فى جمعها أو التعامل معها بشكل صحى وآمن لعدم الإضرار بالبيئة وعدم السماح بوجود روائح كريهة ينتج عنها انتشار الحشرات والبعوض.

وشدد محمود شعراوى على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة عيد الأضحى من خلال مسؤولى الأحياء والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع ونقل المخلفات للمدافن الصحية عن طريق تكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات.