وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق «شينزو آبي» بعد تعرضه لإطلاق نار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 11:23 صباحاً - نقلت وسائل إعلام رسمية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، توفي قبل قليل متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت حدثت صدمة فى أوساط السياسة اليابانية والعالمية، بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبى وهو يدلى بخطاب اليوم الجمعة فى إطار حملة انتخابية لمجلس الشيوخ فى مدينة نارا غرب اليابان.

وقالت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية إن صور ومقاطع فيديو للحادث تم تداولها تعكس المشهد الفوضوى الذى تلا إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق أن آبي يبدو أنه لا توجد لديه مؤشرات حيوية، مستشهدة بتعليقات من إدارة الإطفاء المحلية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وسائل إعلام يابانية ذكرت إن آبي يعاني على ما يبدو توقّفاً في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً.