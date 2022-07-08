التصدى للتعديات.. الرى ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما أكد الدكتور عبد العاطى، على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى من خلال النوبتجيات، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتى يعتبر أخطرها الردم فى مجرى نهر النيل، حيث أن التمادى فى ذلك النوع من التعدى يؤدى لتقليص القطاع المائى للمجرى وبالتالى عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

كما وجه بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.