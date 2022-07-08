نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. افتتاح محطة عدلى منصور ومشروعات مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - الرئيس السيسى يتفقد تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الجمعة الماضى الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذى سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.



وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالى، مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، ومؤكدا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشددا سيادته على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التى تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسى يتابع تطوير بحيرة المنزلة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها.



ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسى ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحرى والسياحة والبعد الاجتماعى والاقتصادى، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدى إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئى بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكبارى على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات، وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى تطوير وتنمية البحيرة.

كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتى تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.

الرئيس السيسى يفتتح محطة عدلى منصور المركزية التبادلية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى، محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى تعد أكبر محطة من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا.



الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للدولة خلال العام المالى 2022/2021

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى للدولة خلال العام المالى 2022/2021.



واطلع الرئيس فى هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2022/2021، إذ بلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره حوالى 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضا أوليا للعام الرابع على التوالى، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6.8% خلال العام المالى 2021/2020 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2021/2020 إلى 32.8%.

كما تابع الرئيس فى ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، إذ وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلى على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالى، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسى الليبى



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى اتصالا هاتفيا من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا فى هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة السيد الرئيس فى دعم ليبيا، خصوصا عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطنى الليبى، فضلا عن الدور الحيوى لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.



وأكد الرئيس أن مصر لم ولن تدخر جهدا فى دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أى تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم اللازم فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هى السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالى، بالتوازى مع إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـى الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتى



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السيد خلدون المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذى لإمارة أبو ظبى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى الشق الاستثمارى وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.



وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحبا سيادته بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون فى كافة المجالات، خاصة فى القطاعات التى تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ونقل الدكتور سلطان الجابر إلى الرئيس تحيات أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثمارى والتجارى الجاذب فى مصر فى ضوء العملية التنموية الشاملة التى تشهدها البلاد بقيادة السيد الرئيس، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل، ومؤكدا فى هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة.

السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، اتصالا هاتفيا من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس القبرصى عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين.



وأكد الرئيس اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابى، مؤكدا سيادته تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الأمنى والعسكرى والاقتصادى، وكذلك فى مجال الطاقة، وذلك على نحو يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تجديد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين فى منطقة شرق المتوسط.

كما تم بحث سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

السيسى يتابع مبادرة دعم صحة المرأة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العينى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت فى تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام، خاصة سرطان الثدى، من خلال استخدام الأدوية الحديثة التى أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاة، لاسيما فى الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل، إلى جانب ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدى فى مصر، فضلا عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة فى هذا المجال.



وأوضح الدكتور حمدى عبد العظيم أن المبادرة نجحت فى تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، إذ تم الكشف على حوالى 17 مليون سيدة فى مراكز الرعاية الأولية، وعمل المسح الإكلينيكى لهن للتشخيص الأولى للأورام، وذلك فى إطار أكبر مشروع قومى من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدى فى الدول النامية على مستوى العالم، مما ساهم فى خفض نسبة الحالات المرضية فى مصر التى يتم تشخيصها فى المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30%، ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتى ساعدت على تحسين نتائج العلاج، أخذا فى الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التى يتم فيها تشخيص المرض.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدى، بالإضافة إلى تدريب جميع مقدمى الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص.

ووجه الرئيس بالتوسع فى المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام فى مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ فى الاعتبار التوزيع السكانى على مستوى الجمهورية، كما وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام فى مستشفى دار السلام "هرمل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى فى مصر، وليمثل منارة طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.

الرئيس السيسى يفتتح عددا من مشروعات «مصر الرقمية»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس شهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى.



كما أوضح السفير بسام راضى أن الرئيس شهد فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين فى المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.