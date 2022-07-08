صحة دمياط: رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ووجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض - حسب بيان - تعليماتها بشأن التأكيد على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتواجد السيارات بالمناطق المزدحمة.
وأشارت المحافظ إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمصيف رأس البر، وذلك لمواجهة زائرى المدينة لقضاء عطلة عيد الأضحى، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية والأمنية بالمدينة، وطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية وتكثيف سيارات الإسعاف فى منطقة الشاطئ لمواجهة أى أحداث طارئة.
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