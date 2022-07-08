الصحة: إجراء 38 عملية زراعة كلى و50 ألف جلسة غسيل كلوى بالقومى للمسالك

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبى والعلاج لـ 357 ألفا و469 مواطنا خلال الفترة من أول شهر يناير حتى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال المعهد القومى للكلى والمسالك، التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 49 ألفا و50 مواطنا، فيما استقبل قسم الطوارئ 30 ألف مريض.

وتابع أن المعهد أجرى خلال النصف الأول من العام الحالى 38 عملية زراعة للكلى، كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها إلى أن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 50 ألف جلسة غسيل كلوى، خلال 6 أشهر، وإجراء 1441 جلسة تفتيت حصوات بالموجات التصادمية، كما استقبل قسم المعامل الطبية 200 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 25 ألف و36 أشعة تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذرى، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والإشاعات العادية)، علاوة على إجراء 1904 تدخل جراحى شامل المناظير، والجراحات المتخصصة.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مؤكدًا أن المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى بين المرضى المترددين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين زكى، مدير المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، إن المعهد يحرص على التدريب المستمر للأطقم الطبية، وفرق التمريض، حيث يتم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة، منها (سياسات التحول الرقمى، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألى، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد فى مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار فى تخصصات المناظير الضوئية، والأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى.