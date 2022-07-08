جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام واليمن والبركات.





وقال الأزهر - فى بيان اليوم الجمعة - إن شيخ الأزهر أكد أن هذه المناسبة العطرة ستظل رمزا للتضحية والفداء والامتثال لأمر الله -عز وجل-، ودعا المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، واستلهام كل ذلك لتعزيز قيم الوحدة والترابط والمحبة، لتنعم بلادنا وأمتنا بالأمن والأمان والسلام والاستقرار. كما دعا شيخ الأزهر بهذه المناسبة جموع المسلمين حول العالم لإحياء قيم التسامح والأخوة وتجديد أواصر الحب، وتناسى الأضغان والحزازات، وأن تتصافى القلوب وتتصافح الأيدى، وأن يجعل الجميع من هذا اليوم عيد إسعاد الآخرين، مضيفا: «بروا آباءكم وأمهاتكم، وأسعدوا زوجاتكم وأبناءكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، ولا تنسوا إخوانكم الفقراء فهم أمانة فى أعناقكم، وكل عام وأنتم بخير».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.