حالة خطيرة.. رئيس الوزراء الياباني السابق يتعرض لمحاولة اغتيال برصاصتين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 يوليو 2022 10:26 صباحاً - تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، لإطلاق النار خلال إلقائه خطاباً بمدينة نارا اليابانية غرب البلاد، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، بأن آبي، كان ينزف من الرقبة وغائب عن الوعي عندما أخذه المسعفون.

وأضافت أنه أُطلق على آبي رصاصتين، أحدهما استقرت في صدره، وأخرى في الجانب الأيمن من العنق وفق ما ذكرته وكالة كيودو.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن شينزو آبي في حالة خطرة جداً، بعد تعرضه لإطلاق نار.

وقال كيشيدا «أصلي ليبقى رئيس الوزراء السابق آبي على قيد الحياة».

وأضاف «أنه عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديموقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات».

هذا واعتُقل رجل بتهمة الشّروع في القتل، بعد الهجوم على شينزو آبي أثناء إلقائه خطاباً في مدينة نارا غربي البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلّية الجمعة.

ونقلت محطّة «إن إتش كيه» الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ آبي يبدو أنّه يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.

وذكرت الشرطة أن مطلق النار قال خلال التحقيقات إنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وتحتجز الشرطة المتهم الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.