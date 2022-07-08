حملة توعوية عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حملة توعوية لاهالى محافظة سوهاج لتوعيتهم باهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وخصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لعدم القاء مخلفات الاضاحى بشبكات الصرف الصحى.





صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا ان الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحى وتلف بخطوط الشبكات. وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظا على مياه الشرب.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية تتمثل فى ندوات لمسؤولى المجلس القومى للمرأة ومديرية الزراعة وحملات توعوية لمواطنين فى أماكن التجمعات وذلك لنشر رسالة التوعية، بالإضافة إلى توعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ وتوزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

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