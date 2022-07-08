الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات «بث مباشر»

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إكسترا نيوز" بثا مباشرا" لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات فى وجود مختلف القطاعات الأمنية التى أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وسيؤدى الحجاج اليوم صلاتى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فى مسجد نمرة اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليهم وسلم. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذى الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب إذ بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها وصلى بها الفجر.

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