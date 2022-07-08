القاهرة تصدر بيانا بشأن ساحات صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.





وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد داعيا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. من جانبه، أشار مدير مديرية أوقاف القاهرة الشيخ خالد صلاح إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين.

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