بعد القرار الجمهورى.. الخشت يلتقى عميدة كلية العلاج الطبيعى بالقاهرة

وخلال اللقاء، وجه الدكتور محمد الخشت، عميدة كلية العلاج الطبيعى بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية مع وضع أولوية قصوى لتشغيل مركز العلاج المائى، وتطوير مصنع الجبائر والأطراف الصناعية، والالتزام بضرورة الاهتمام بصحة المرأة وفقًا لبرنامج مصر الصحى، والتوسع فى عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم فى التصنيفات الدولية المرموقة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية ويسهم فى تخريج كوادر مدربة تعمل فى مجال العلاج الطبيعى بمصر ودول الوطن العربى والعالم، مشيرًا إلى أن كلية العلاج الطبيعى من الكليات التى تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.
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