وزير التنمية: متابعة مستمرة من السيسى لمستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة المحافظات، لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تسعى بكل جهد لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى مستوى نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة بالشارع المصرى.

وأشار إلى المتابعة المستمرة من الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء لمستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، وشدد الوزير على حرص الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى المنظومة للمخلفات وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح محافظ المنوفية، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية، وتقديم خدمة النظافة وكنس وغسيل وتجريد الشوارع والمرافق العامة وذلك بالمناطق الواقعة بالنطاق الجغرافى لأحياء (شرق وغرب) مدينة شبين الكوم.

وأكد أن المنظومة الجديدة تساهم فى إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع العاصمة مما يعد بمثابة نقطة انطلاق لبيئة أفضل على أرض المنوفية، مضيفاً أن هذا البروتوكول يعد مرحلة أولى لتطبيق منظومة الجمع المنزلى وسيتم تعميمه فى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين خدمة النظافة والحفاظ على المظهر العام ، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فقد تم الانتهاء من رفع المخلفات المتراكمة منذ عقود طويلة بالمقالب العشوائية بنطاق المحافظة، مقدماً شكره وتقديره لوزير التنمية المحلية لدعمه المستمر فى تنفيذ خطط المحافظة للنهوض بقطاع تحسين البيئة والنظافة على أرض المحافظة.

هذا ويتضمن البروتوكول قيام محافظة المنوفية بتسهيل إجراءات الشركة فى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل أمام الجهات الحكومية أو الهيئات المختصة وذلك بعد استيفائها كافة الإجراءات والاشتراطات والدراسات المطلوبة، كما تقوم المحافظة بتسهيل دخول العمال والموظفين التابعين للشركة إلى الشوارع وجميع مناطق الخدمة لتقديم الخدمات ، فضلاً عن القيام بواجبات التفتيش والمراقبة من خلال فرق ميدانية لمراقبة أداء الخدمة ومعايير التشغيل ورصد المخالفات وتوقيع الغرامات وفقاً لأحكام العقد المبرم وذلك برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثل عن الشركة.

فيما يحق للطرف الأول التصرف والاستفادة بما يراه مناسباً من جميع أنواع المخلفات التى يتم جمعها ونقلها من قبل الطرف الثانى إلى الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى طلب تقديم الخدمات محل العقد فى أى منطقة سكنية أو تجارية تستجد وفقاً لشروط الاتفاق.

كما يشمل البروتوكول مراحل للتنفيذ وهى (المرحلة التحضيرية) يلتزم خلالها الطرف الثانى يإتمام كافة التجهيزات اللازمة من توريد وتوفير معدات وسيارات وألآت مزودة بمنظومة GPS وتعيين الموظفين المؤهلين وضمان تواجدهم بمنطقة العمل وتوفير الزى المناسب للعاملين على أن تكون مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية مع إجراء أعمال مسح ودراسة لمنطقة الخدمة وإعداد خطة عمل تفصيلية، موضحة بها جميع الخدمات التى يتعين أدائها والبدء فى تنفيذ أنشطة التوعية العامة.

وكذا إنشاء مكتب رئيسى ومكاتب فرعية مجهزة بكل حى لتلقى الاتصالات والشكاوى وإزالة أسبابها وذلك من الساعة (9 صباحاً وحتى (5) مساءً بالمكاتب الفرعية وعلى مدار (24) ساعة بالمكتب الرئيسى وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى، (والمرحلة التشغيلية) ويقدم الطرف الثانى برنامجاً زمنياً للتنفيذ بالمناطق محل العقد والإلتزام بتأدية الخدمة يومياً وعلى مدار ساعات اليوم شاملة أيام الجمعة والعطلات الرسمية على أن يتم إنتظام وتتابع عمل الورديات بما يحقق استمرارية الخدمة.