صحف القاهرة تبرز توالى التهانى للرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعى للحكومة، إلى المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة، فى ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.

كما سلطت الصحف الضوء على النجاحات التى نفذتها قوات حرس الحدود، خلال الشهر الجارى، على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

هذا وتابعت الصحف، أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على عرفات اليوم، كما رصدت الصحف استعدادات الحكومة المصرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتأمين احتفالات المصريين بالعيد.

وفى التفاصيل، تناقلت الصحف التهاني التى تلقاها الرئيس السيسى من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والقضائية والدينية والشعبية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى - عز وجل - أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً عليه وعلى مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى تلقى التهنئة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، ومن نقيب الأشراف محمود الشريف، ومن المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، والزائر الرسولى على شمال.

وفى الشأن الرئاسى أيضا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى مملكة البحرين، سلم الدعوة الموجهة من الرئيس السيسى إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة فى فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.

ونسبت الصحيفة لملك البحرين إعرابه عن تقديره للدعوة الكريمة، مشيدًا بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، منوها بالمستوى المتطور الذى وصل إليه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين على جميع المستويات.

حكوميا، نقلت صحيفة (الأخبار) توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى - خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعى للحكومة - إلى المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة، فى ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.

وذكرت الصحيفة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، قدم - خلال اجتماع الحكومة - عرضاً حول الحالة الوبائية بمصر فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة فى عدد الإصابات بالفيروس، مستعرضاً المنحنى الوبائى للحالات المؤكدة بالإصابة حتى نهاية الأسبوع والموقف الحالى لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل.

وأشارت الصحيفة إلى قوله إن إجمالى من هو محصن بالكامل أكثر من 37.6 مليون مواطن فيما حصل نحو 48.9 مليون على الجرعة الأولى، وأكثر من 6 ملايين على الجرعة الثالثة "التنشيطية" وعدد الجرعات المستهلكة أكثر من 90.3 مليون ومتاح نحو 53.8 مليون جرعة تكفى لتطعيم أكثر من 33.5 مليون فرد.

هذا وذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهى جامعة 6 أكتوبر ومقرها محافظة الجيزة، وجامعة برج العرب ومقرها محافظة الإسكندرية، وجامعة شرق بورسعيد ومقرها محافظة بورسعيد، وجامعة طيبة ومقرها محافظة الأقصر، وجامعة أسيوط ومقرها محافظة أسيوط، وجامعة سمنود ومقرها محافظة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى هنأ - خلال الاجتماع - وزارة الشباب والرياضة وبعثة مصر الرسمية التى شاركت فى النسخة الـ 19 من فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط، بمدينة وهران بالجزائر على الأداء الرائع فى منافسات البطولة والإنجاز المهم الذى تحقق بحصد 51 ميدالية تضم 13 ذهبية و15 فضية و23 برونزية؛ لتأتى مصر فى المركز السادس فى الترتيب العام لمنافسات البطولة، مؤكدا أهمية التركيز إعلامياً على هذه النماذج المضيئة فى الرياضة المصرية.

عسكريا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن قوات حرس الحدود تمكنت - خلال الشهر الجارى - من تحقيق العديد من النجاحات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأضافت الصحيفة أن قوات حرس الحدود نجحت - أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية - فى ضبط عدد 36 عربة أنواع مختلفة وحفارًا ولودر يستقلها 92 فردا عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة، و1400 طلقة أنواع، و2 طن من جوهر الحشيش المخدر، و۲ طن من نبات البانجو، و305 كيلوجرامات من نبات الهيدرو، و37 كيلوجرامًا أفيون، وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، و3 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، و 32 ماكينة كهرباء، و14 جوالًا أحجاراً مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال ترؤسه لمجلس المحافظين - ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى، مع التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، للتعامل مع الأحداث التى قد تطرأ بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأبرزت الصحيفة تشديد رئيس الوزراء على ضـرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أى مخالفات أو تعديات من خلال المسئولين المعنين.

وتابعت صحيفة (الأخبار) أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على عرفات اليوم، مشيرة إلى أن بعثة الحج المصرية قامت - أمس عقب صلاة العصر - بتصعيد الحجاج المصريين القرعة والجمعيات والسياحة إلى عرفات مباشرة، بواسطة حافلات مزودة بأجهزة تحديد الموقع الجغرافى GPS، وتجهيز عدد من الحافلات الاحتياطية للدفع بها بشكل فورى فى حالة حدوث أعطال بأية حافلة أثناء عملية التصعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة عمليات البعثة بمـكـة المـكـرمـة بدأت فى تـفـعـيـل نـظـام متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها لحجاج بيت الله الحرام إلى عرفات الله، على أن تتابعها أثنـاء الـنـفـرة إلى مزدلفة، وصـولا إلى مخيماتهم بمشعر منى؛ وذلك مـن خـلال أجـهـزة تحـديـد المـواقـع الجغرافية GPS، لضمان التزام سائقى الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم فى حالة خروجهم عن حدود السير المقررة من جانب آخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى أتمت تصعيد جميع حجاج الجمعيات الأهلية إلى جبل عرفات بنجاح، بعد تنفيذ خطة التصعيد التى نفذتها البعثة الرسمية بدءا من عصر أمس، واطمأنت نيفين الـقـبـاج وزيرة التضامن الاجتماعى بعد اتصال هاتفى مع أيمن عبد الموجود رئيس البعثة، على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لمشعر عرفات، و تلقيهم الخدمات اللازمة، مع ارتفاع الروح المعنوية للحجاج وتأهبهم لاستقبال يوم عرفة.

محليا، تابعت صحف القاهرة استعدادات الأجهزة المحلية والتنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ الخطط الأمنية التى اعتمدتها لتأمين احتفالات المواطنين، وقامت جميع قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وتأمين المواطنين.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الإجراءات والخطط الأمنية تضمنت نشر الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، والدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على جميع المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفتت إلى أن مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجميع المحافظات قاموا بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، وتأكيد ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وفى السياق، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن محافظات الجمهورية رفعت درجات الاستعداد، فضلا عن فتح المجازر مجانا، حيث تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، مجزر البساتين الآلى، لمتابعة استعدادات استقبال أضاحى المواطنين طوال أيام العيد، واطمأن على اتخاذ الإجراءات الصحية فى أثناء الذبح، والكشف على الذبائح، وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح، مطالبا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

وفى الشرقية، نشرت الصحيفة أن مدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور إبراهيم متولى قال إنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد الجيد لاستقبال العيد، حيث تقرر فتح المجازر الحكومية خلال أيام العيد بالمجان، والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محافظة جنوب سيناء فتحت جميع المجازر الآلية على مستوى المدن مجانا، تسهيلا للمواطنين فى ذبح الأضـاحـى، وتحرير محاضر للذبح خارجها، وقرر المحافظ اللواء خالد فودة ذبح 15 عجلا من العجول السودانية، وتوزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجًا داخل الوديان والقرى والتجمعات البدوية بالمدن كافة، إضافة إلى التضحية بـ 4 عجول بداية من أول أيام العيد وحتى الثلاثاء المقبل، وتوزيع لحومها على الأولى بالرعاية.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (الشروق) أن معدل التضخم السنوى فى يونيو الماضى انخفض إلى 14.7%، مقابل 3, 15% فى مايو السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، أمس، والتى أشارت إلى انكماش معدل التضخم الشهرى بنسبة 3, 0٪.

وذكرت الصحيفة أن الجهاز أرجع انكماش معدل التضخم الشهرى، إلى تراجع مجموعة الخضراوات بنسبة 18.8%، والفاكهة 10.5%، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 2ر2 %.

ونقلت الصحيفة عن بيانات الجهاز القول إن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 2.4٪، والأسماك والمأكولات البحرية 2٫1٪، والبن والشاى والكاكاو 1.4٪، والزيوت والدهون ۱٫۳٪، واللحوم والدواجن 1,1٪، والألبان والجبن والبيض 0.9%، والسكر والأغذية السكرية ۰٬۹ %.