الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى "الأخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.
أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد.
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