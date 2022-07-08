الزراعة تؤكد: فتح المجازر على مدار أيام عيد الأضحى بالمجان

جدة - نرمين السيد - وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن هناك دوريات مكثفة على شوادر الأضاحى واللحوم والمجازر للاطمئنان والمتابعة المستمرة.

وأوضح، أن هناك أضاحى تكفى جميع طلبات المواطنين بالمحافظات، وهناك كميات كبيرة متوفرة من وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المواطنين.