جدة - نرمين السيد - وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن هناك دوريات مكثفة على شوادر الأضاحى واللحوم والمجازر للاطمئنان والمتابعة المستمرة.
وأوضح، أن هناك أضاحى تكفى جميع طلبات المواطنين بالمحافظات، وهناك كميات كبيرة متوفرة من وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة تؤكد: فتح المجازر على مدار أيام عيد الأضحى بالمجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.