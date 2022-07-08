رطوبة مرتفعة وحرارة شديدة.. حالة طقس يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيان لها، إن اليوم الجمعة يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة وجنوب الصعيد يصل إلى 42 درجة نهارا وتكون الأجواء ليلا معتدلة وترتفع نسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الجو.
وأكدت أن هناك ثباتا فى حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تظل الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدلة ورطبة ليلا.
وأضافت، أنه تزداد فترات سطوع الشمس فى غياب ظهور السحب المحلية مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس لذلك يرجى عدم التعرض المباشر لأشعة للشمس.
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