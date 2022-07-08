بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولو الغرفة اليوم الجمعة، إن المشرفين على جداول التصعيد، تلقوا اخطارات من مسئولى عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن الى مخيماتهم بعرفات.

وأضافوا أن أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة، قاموا بالتنسيق مع البعثة الطبية، بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بمستشفيات مكة المكرمة الى جبل عرفات بواسطة سيارات الاسعاف؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وأشاروا إلى أن الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذى يتوسطه مواقف للحافلات، سيساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة، لافتين الى أن الحجاج سيستقلون الحافلات عقب آذان العصر بساعة ونصف؛ استعدادا للنفرة الى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.