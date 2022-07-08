الأوقاف: فتح باب التقدم للراغبين فى قراءة السورة بالمساجد الكبرى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن فتح باب التقدم للراغبين فى قراءة السورة بالمساجد الكبرى يوم الجمعة وفى المناسبات العامة من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.





وقال الوزير، عبر حسابه على تويتر، أن ذلك سيكون غير المسجلين على مساجد ومن أصحاب الصوت الحسن من أعضاء المقارئ من غير الأئمة، وسنعلن قريبا عن موعد التقديم ورابط التقديم .

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