نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في مصر حسب تصريح رئيس الوزراء في المقال التالي
لم يبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن أحب الأيام عند الله، أيام عيد الأضحى المبارك، لذا ازداد البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر، وكم تستمر عطلة عيد الأضحى، خصيصًا وأن طلاب الثانوية العامة مازالوا يخضعون لاختبارات نهاية العام، وحرصًا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه بمعلومات دقيقة وواضحة، سنقدم لكم كافة التفاصيل عن موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في مصر، كما أعلنها مجلس الوزراء، بالإضافة لتزويدكم ببعض الأمور التي قد تساعدكم على الفوز ببركة هذه الأيام الجميلة.
موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في مصر
يتم الإعلان عن إجازة عيد الأضحى من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة الذي سيظهر مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة، تحديدًا في الدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة، على أن يكون يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 29/6/2022 يوم الرؤية للهلال.
ووفقًا لم تم الإعلان عنه حول استطلاع هلال شهر ذي الحجة تبين أنه سيظل في سماء مكة المكرمة لمدة 32دقيقة، وسيظل في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، هذا بالإضافة إلى أنه سيظل في سماء محافظات جمهورية مصر العربية في هذا اليوم من 23 دقيقة وحتى 43 دقيقة:-
- موعد اليوم الأول من ذي الحجة 1443 هـ فكليًا يوم الخميس الموافق 30/6/2022.
- على أن يكون موعد وقفة عيد الأضحى 1443هـ يوم الجمعة الموافق 8/7/2022.
- يوم السبت 9/7/2022 أول أيام عيد الأضحى المبارك كما اتضح فلكيًا.
تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 1444
- جميع العاملين بالدولة والهيئات الحكومية والخاصة ينتظرون بفارغ الصبر معرفة ما هي عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك، حتى يستطيعوا معرفة ما هي عدد أيام عطلاتهم.
- هذا وقد أشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم السبت 9 يوليو وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر.
- أي سيكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك أسبوع كامل، إجازة مدفوعة الأجر.
- وذلك لجميع العاملين في الوزارات، الهيئات العامة، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، شركات قطاع العام، شركات قطاع الاعمال العام، القطاع الخاص.
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