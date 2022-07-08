مصطفى زمزم: المجتمع المدنى له دور تنموى وخيرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة، مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، على قناة etc، أن عدد الجمعيات الأهلية وصل إلى 55 ألف جمعية، بينما من وقف أوضاعه لا يتعدى 26 ألف أو 30 ألف.

وتابع: "هذه مشكلة ستواجهنا الفترة المقبلة لذلك تم مدة المهلة لتوفيق الأوضاع".