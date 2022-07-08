الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ الأقصر بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - رافق نيافته خلال الزيارة وفد يضم عددًا من ممثلى الايبارشية من الإكليروس، والعلمانيين بالإيبارشية. وخلال اللقاء، رحب السيد الوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بنيافة المطران، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى عمق المشاعر، التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيدًا بوحدة الشعب المصرى وتماسكه.

وفى كلمته، أكد الأنبا عمانوئيل على وحدة النسيج الوطني، والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتكريس مبدأ المواطنة، وقبول الأخر، لترسيخ وحدة الوطن، وتوثيق الأخوة والمحبة بين جميع المصريين، مشيرًا إلى أن الأعياد فرصة، لتجديد دعائم الود والمحبة، التى تربط المصريين، الذين يشاركون بعضهم الأفراح، والأحزان، مشددًا على استثمار روح المحبة والتماسك، لبناء الوطن، ورفع رايته.

وعبر نيافته عن سعادته بروح التفاول والأمل، التى تملأ الشعب المصري، نتيجة لما تقوم به الدولة المصرية، من مشروعات ضخمة على كافة المستويات، وبناء الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لفخامة السيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما عبر الأنبا عمانوئيل أيضًا عن فرحته، لكون محافظة الأقصر لها نصيب كبير فى هذه الخطة التنموية.

وفى سياق متصل، زار الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له مقر مجلس مدينة الأقصر، لتهنئة سيادة اللواء الدكتور على عبد العزيز الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بعيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، دار الحديث حول عمق المودة والمحبة، التى تعبر عن النسيج الوطنى المترابط بين المسيحيين، والمسلمين مصر، كما تضمن اللقاء أيضًا التقاط الصورة التذكارية، احتفالًا بهذه المناسبة المباركة، آملين من الله أن يعيد هذه الأيام على أمتنا المصرية، بكامل الخير واليمن والبركات.

وأشاد راعى إيبارشية طيبة بالجهود المبذولة، لتظل مدينة الأقصر مصدر جذب دائم، وأيقونة حضارية متميزة، حتى تحتفظ دائمًا بفخر بلقب عاصمة السياحة العالمية.

والتقى نيافة المطران أيضًا بالجهات الأمنية بدايةً من سيادة اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، والسادة مسئولى الأمن، والجهات السيادية، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد، حتى تنعم المحافظة بالأمن والأمان والاستقرار.

وتمنى الأنبا عمانوئيل أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصر، وشعبها العظيم، معربًا عن خالص أمنياته، لمصرنا الحبيبة قيادةً، وشعبًا كامل التقدم والرخاء.

وعلى صعيد آخر، قدم مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة للسيد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك لتولى سيادته منصب رئاسة جهاز المدينة، حيث تربطهما صداقة قوية، وتعاون مستمر، كما تمنى نيافته له كل التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة.