دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعتذر عن عدم استقبال الزائرين

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بيانا أكد فيه أن الدير يعتذر عن عدم استقبال الزائرين سواء أفراد أو مجموعات أو رحلات، وكذلك الشباب راغبى قضاء فترة خلوة، وذلك طوال يوم الإثنين الموافق 11 يوليو 2022.





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