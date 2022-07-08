مفتى الجمهورية: صيغة تكبيرات المصريين شرعية وصحيحة

جدة - نرمين السيد - وأكد فى تصريحات له، أن الأيام العشر من ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

ولفت فضيلة مفتى الجمهورية النظر إلى أنه يُسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذى الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، بل هو على سبيل الاستحباب، وينبغى ألا يشدد بعضنا على البعض فى الأمر.

وأوضح فضيلته أن صيام يوم عرفة "سُنَّة" فعلية مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه يكفِّر عامين: عامًا ماضيًا وعامًا مقبلًا، كما ورد فى الحديث.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن موقف عرفة تتجلى فيه معانى مبدأ المساواة بأسمى صورها الواقعية؛ فهو منسك جامع للحجيج كلهم بألوانهم المختلفة وطبقاتهم المتفاوتة وألسنتهم المتنوعة وبلادهم المتباعدة، فى موقف واحد وفى وقت معين بقلوب مجتمعة تعلو أصواتهم بالتلبية وبالتهليل والتسبيح والدعاء؛ طلبًا للهداية والمغفرة، متجردين عن زينة الحياة الدنيا ومفاخرها، مما يرسخ فى النفوس مبادئ المساواة ونبذ التفاخر والتعالي.

وأمَّا عن تكبيرات العيد فقال فضيلة مفتى الجمهورية: التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها فى السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة؛ لأنَّ النص الوارد فى ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيِّده فى الشرع؛ ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).

وأضاف فضيلته: وأمَّا عن صيغة تكبيرات المصريين، فهى صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وأردف فضيلة المفتي: إذن فالأمر فيه سَعة كبيرة، وينبغى فى الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة فى كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هى عليه طالما لا تخالف نصوص الشرع الشريف.

وأوضح مفتى الجمهورية أن العلماء عرَّفوا البدعة على أنها كلُّ أمر مستحدث لم يكن موجودًا فى عهد النبى وليس له أصل فى الدين، لافتًا إلى أن قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» معناه أن يكون قد أتى بشيء ليس مما أمر به رسول الله، أو يتعارض مع شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال فضيلته: هناك أمور محدثة لم تكن على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها موافقة للشرع ولأوامر النبي، وهى أمور مقبولة؛ لقول النبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: "مَن سَنَّ فى الإسلام سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة".

وأضاف أن الإمام الصاوى المالكي، وهو يتكلم عن قضية تفسِّر لنا قضية البدعة، ضرب مثلًا بمسألة الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان كما هى عادة المؤذنين قديمًا، ونصَّ على أنه من "البدع الحسنة"؛ لأنَّ الصلاة على النبى مأمور بها شرعًا فى كل وقت وحين. وزيادة عمل الخير

- صيام يوم عرفة "سُنَّة" فعلية مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج

- يُسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذى الحجة حتى يُضحى وذلك على سبيل الاستحباب

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هنأ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك" داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها الأمن والسلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مؤكدًا فضيلته أن الأيام العشر من ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

ولفت فضيلة مفتى الجمهورية النظر إلى أنه يُسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذى الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، بل هو على سبيل الاستحباب، وينبغى ألا يشدد بعضنا على البعض فى الأمر.

وأوضح فضيلته أن صيام يوم عرفة "سُنَّة" فعلية مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه يكفِّر عامين: عامًا ماضيًا وعامًا مقبلًا، كما ورد فى الحديث.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن موقف عرفة تتجلى فيه معانى مبدأ المساواة بأسمى صورها الواقعية؛ فهو منسك جامع للحجيج كلهم بألوانهم المختلفة وطبقاتهم المتفاوتة وألسنتهم المتنوعة وبلادهم المتباعدة، فى موقف واحد وفى وقت معين بقلوب مجتمعة تعلو أصواتهم بالتلبية وبالتهليل والتسبيح والدعاء؛ طلبًا للهداية والمغفرة، متجردين عن زينة الحياة الدنيا ومفاخرها، مما يرسخ فى النفوس مبادئ المساواة ونبذ التفاخر والتعالي.

وأمَّا عن تكبيرات العيد فقال فضيلة مفتى الجمهورية: التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها فى السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة؛ لأنَّ النص الوارد فى ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيِّده فى الشرع؛ ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).

وأضاف فضيلته: وأمَّا عن صيغة تكبيرات المصريين، فهى صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وأردف فضيلة المفتي: إذن فالأمر فيه سَعة كبيرة، وينبغى فى الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة فى كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هى عليه طالما لا تخالف نصوص الشرع الشريف.

وأوضح مفتى الجمهورية أن العلماء عرَّفوا البدعة على أنها كلُّ أمر مستحدث لم يكن موجودًا فى عهد النبى وليس له أصل فى الدين، لافتًا إلى أن قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» معناه أن يكون قد أتى بشيء ليس مما أمر به رسول الله، أو يتعارض مع شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال فضيلته: هناك أمور محدثة لم تكن على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها موافقة للشرع ولأوامر النبي، وهى أمور مقبولة؛ لقول النبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: "مَن سَنَّ فى الإسلام سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة".

وأضاف أن الإمام الصاوى المالكي، وهو يتكلم عن قضية تفسِّر لنا قضية البدعة، ضرب مثلًا بمسألة الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان كما هى عادة المؤذنين قديمًا، ونصَّ على أنه من "البدع الحسنة"؛ لأنَّ الصلاة على النبى مأمور بها شرعًا فى كل وقت وحين.